Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России одобрили законопроект о тотальном контроле интернета. Фото: Голос Америки

Самоизоляция в действии: в России одобрили законопроект о тотальном контроле интернета

12 фев 2019, 17:36
999

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о введении ряда технических и административных мер по управлению трафиком, которые должны обеспечить защиту интернета и повысить его устойчивость к внешним факторам.

В пояснительной записке указано, что этот документ создан с учетом «агрессивного характера стратегии национальной кибербезопасности США», принятой в сентябре 2018 года. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

С помощью этого законопроекта Россия намерена свести к минимуму передачу за пределы страны данных, которыми обмениваются ее граждане. Операторов линий трансграничной связи обяжут в случае возникновения угроз немедленно предоставлять возможность управления трафиком централизованно.

Кроме того, возможна установка технических средств, которые будут определять источник трафика. Такие средства будут ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией путем блокирования трафика.

Также предусматривается создание в РФ инфраструктуры, которая будет способна обеспечить работу интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов к зарубежным серверам.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Россия оштрафовала Google за отказ присоединиться к государственной системе интернет-цензуры.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше