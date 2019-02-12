Стало известно, кого обвиняют в избиении активистов в райотделе на Подоле (ФОТО, ВИДЕО)

Во время задержания у Подольского райотдела полиции 9 февраля 2019, фото — Фейсбук Gandziukgate

https://racurs.ua/n118048-sud-izbiraet-meru-presecheniya-policeyskomu-kotoryy-izbival-zaderjannogo-vozle-podolskogo.html

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Шевченковский райсуд Киева 12 февраля избирает меру пресечения сотруднику полиции, который 9 февраля во время инцидента в Подольском управлении Национальной полиции Киева жестоко избивал лежачего задержанного.

Подозреваемый Василий Мельников работает оперуполномоченным Подольского райуправления полиции столицы, сообщает «Громадське».

Прокурор просит избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мельникова обвиняют только в применении силы и превышении полномочий.

«Работник полиции, оскорбляя личное достоинство одного из активистов, умышленно совершил действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему прав и полномочий и сопровождаемые насилием», — сообщила на суде первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Мельников является капитаном полиции, женат, воспитывает сына.

Защита просила сделать заседание суда закрытым, однако судья отклонила ходатайство.

Сегодня следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении столичному милиционеру, который бил лежачего задержанного представителя националистической организации С14 возле райотдела в Киеве. Мельникова обвиняют по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Напомним, что 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади перед встречей Юлии Тимошенко полиция задержала людей с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?». Среди задержанных были и члены националистической организации С14.

Впоследствии, в отделение полиции на Подоле пришли сторонники задержанных. Возникла потасовка, в ходе которой правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. Полиция задержала более 40 человек, которых впоследствии отпустили.