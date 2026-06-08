Во время заседания суда, фото: Офис генпрокурора

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Ракурс

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід 49-річному водієві автомобіля Mercedes-Benz, який 5 червня влетів у підземний пішохідний перехід.

За клопотанням слідчих та ювенальних прокурорів чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 3 серпня 2026 року без права внесення застави. Про це сьогодні, 8 червня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Аварія сталася 5 червня близько 17.00 на Чоколівському бульварі:

за даними слідства, водій Mercedes-Benz рухався з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, виїхав за межі проїжджої частини та врізався у підземний пішохідний перехід, де перебували люди;

унаслідок ДТП загинули четверо осіб — двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що на момент аварії чоловік був тверезим. Водночас із січня 2025 року його десять разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зокрема п’ять разів — за перевищення швидкості, — розповіли в прокуратурі.

Водія затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.