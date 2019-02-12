Следователи ГБР сообщили о подозрении полицейскому, который избил лежачего задержанного активиста на Подоле

Задержание активистов в Киеве С14. Фото: ГБР

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Racurs.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении столичному полицейскому, который бил лежачего задержанного представителя националистической организации С14 возле райотдела в Киеве.

Правоохранителя обвиняют по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

«Следователи Центрального аппарата Госбюро расследований установили, что силовик умышленно совершил к одному из задержанных действия, которые явно выходят за границы предоставленных ему прав и полномочий и сопровождаются насилием», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Если вину силовика докажут, то ему грозит наказание на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади перед встречей Юлии Тимошенко полиция задержала людей с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?». Среди задержанных были и члены националистической организации С14. Впоследствии, в отдел полиции на Подоле пришли сторонники задержанных. Возникла потасовка, в ходе которой стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки. Полиция задержала более 40 человек, которых впоследствии отпустили. Во время задержания один из полицейских кричал активисту «ложись, бандера».

Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГП идентифицировала сотрудников полиции, которые избили задержанных активистов на Подоле и кричали «ложись, бандера».