Трамп хочет войти в историю как президент, который примирил Израиль и Палестину, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n118033-ssha-razrabotali-sekretnuu-sdelku-veka-o-mire-na-blijnem-vostoke-fox-news.html

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Соединенные Штаты разработали секретную «сделку века» о мире на Ближнем Востоке. Администрация президента США завершила работу над всеобъемлющем мирном договоре между Израилем и Палестиной, сообщает 11 февраля Fox News со ссылкой на собственные источники.

Итоговый документ содержит от 150 до 200 страниц и полностью с его содержанием знакомы только пятеро высокопоставленных чиновников США. Президент США Дональд Трамп, по данным Fox News, остался «доволен параметрами документа».

План обнародуют только после парламентских выборов в Израиле (7 апреля), поскольку его более раннее разглашение может, по мнению авторов, поставить под угрозу безопасность страны. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении подготовить «сделку века», которая устроит как израильтян, так и палестинцев.

В декабре 2017 года Трамп подписал указ о признании Иерусалима столицей Израиля. После этого лидеры палестинцев заявляли, что США не могут выступать посредником в ближневосточных переговорах.

Советник и зять Трампа Джаред Кушнер в ближайшие недели посетит пять стран Персидского залива, в которых представит местной власти экономические параметры плана. В Варшаве 13 и 14 февраля состоится конференция на тему Ближнего Востока, организаторами которой являются США и Польша. Участие в мероприятии примут представители примерно 60 стран, включая десять стран ближневосточного региона, а также делегатов стран ЕС. Не посетят конференцию представители Ирана, Палестины, Сирии, а также России и Турции.