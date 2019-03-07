Дело Лазаренко в США: юрист рассказал, кому достанутся спрятанные в офшорах 200 млн долл. (ВИДЕО)

Павел Лазаренко, фото — Википедия

https://racurs.ua/n119080-delo-lazarenko-v-ssha-urist-rasskazal-komu-dostanutsya-spryatannye-v-ofshorah-200-mln-doll.html

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Суд в Вашингтоне решает, кому и когда достанутся 200 млн долл., замороженные на счетах Павла Лазаренко. В Федеральном суде округа Колумбия состоялось очередное заседание по гражданскому делу о возвращении средств со счетов бывшего главы правительства Украины.

Речь идет о примерно 200 млн долл., которые Лазаренко вывел из Украины. В федеральном суде Вашингтона обсуждается мировое соглашение, согласно которому деньги распределят между лицами и странами, которые на них претендуют.

Американские прокуроры разделили дело Лазаренко на уголовное и гражданское производство, рассказал «Голосу Америки» юрист Джин Берд, который следит за его ходом.

В уголовном деле Лазаренко признали виновным в отмывании денег и банковском мошенничестве. Он отбыл наказание по приговору суда. Но средства на его зарубежных счетах тогда не арестовали и именно это дело рассматривается судом сейчас.

Берд считает, что американским прокурорам выгодно пойти на мировое соглашение с Лазаренко, поскольку украденные им средства находятся в оффшорах. Для того, чтобы их вернуть, необходимо время и немалые усилия. Поэтому государство заинтересовано в получении согласия Лазаренко на перевод сумм.

Юрист сообщил, что деньги хранятся на счетах в Швейцарии, Литве и офшорах. На выплаты претендуют дети и бывшая жена Лазаренко, а также украинское правительство.

«Хотя официально требования Киева в документах не указаны, но, думаю, что существует неофициальное соглашение между правительствами США и Украины о возвращении части украденного, ведь средства выводились именно из Украины», — сообщил Берд.

Юрист отметил, что Лазаренко также может получить часть этих средств вследствие мирового соглашения, но прокуратура попытается сделать так, чтобы его доля была как можно меньшей.

Урегулирование предполагает согласие большого количества представителей, не являющихся сторонами по делу. В частности, на деньги Лазаренко претендовал и российский «Газпром». Впрочем, эти ходатайства суд отклонил и оставил только требования вкладчиков одного из банков, претендующих на 5 млн долл. Это связано с тем, что схема Лазаренко включала создание банков, в которые вкладывали деньги простые граждане.

К концу октября 2019 года все стороны должны подать свои ходатайства и экспертные заключения. После этого суд будет принимать решение.

Павел Лазаренко в 1996−97 годах возглавлял правительство Украины. Он организовал схему поставок газа в Украину через коммерческую фирму, от деятельности которой получал личные доходы. В 1999 году Павел Лазаренко бежал из страны. Его задержали за нарушение визового режима. В 2000 году экс-премьера обвинили в отмывании денег, а в 2006 году приговорили к 12 годам тюрьмы и 10 млн долл. штрафа. Срок заключения и штраф позже были уменьшены, и он вышел на свободу 1 ноября 2012 года. По информации американских СМИ, Лазаренко проживает вместе со второй женой и тремя детьми в Калифорнии.

В октябре 2018 года Печерский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении лица, подозреваемого в отмывании средств, которые были получены преступным путем во времена Лазаренко.