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Ракурс
Станции зарядки Tesla Supercharger. Фото: Flickr

Компания Tesla презентовала третье поколение станций быстрой зарядки для электрокаров (ВИДЕО)

7 мар 2019, 11:08
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Компания Tesla (Тесла), основанная изобретателем Илоном Маском, официально представила третье и мощнейшее поколение станций быстрой зарядки Supercharger V3.

Производитель уверяет, что всего за пять минут эта зарядная станция позволит получить 120 км к запасу хода автомобиля. Таких результатов можно достичь благодаря станции, которая может обеспечивать пиковую зарядную мощность до 250 кВт. Нынешнее второе поколение обеспечивает выходной ток мощностью 120 кВт. Об этом говорится в официальном блоге компании «Тесла».

Ожидается, что американская компания уже в апреле начнет разворачивать станции нового поколения в США, а сейчас их тестируют. Станции быстрой зарядки Tesla Supercharger V3 в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона начнут устанавливать в четвертом квартале 2019 года.

Напомним, 1 марта американская компания Tesla объявила о закрытии розничных магазинов и отныне купить электроавтомобили этой компании можно будет в интернете. Представители компании заверили, что магазины с высокой посещаемостью, информационные центры и выставочные галереи продолжат работать.

Источник: Ракурс


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