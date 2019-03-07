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Ракурс
На вакансию палача в Шри-Ланке откликнулись 102 кандидата. Фото: mir24.tv

На вакансию палача в Шри-Ланке откликнулись 102 кандидата

7 мар 2019, 10:56
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На вакансию палача в Шри-Ланке откликнулись 102 кандидата. Столь необычная вакансия появилась в связи с возобновлением смертной казни в стране.

К кандидатам на должность палача выдвигают несколько требований: у претендентов должны быть железные нервы и высокие нравственные качества, сообщает Reuters.

На указанную вакансию уже откликнулись 102 кандидата, среди которых один иностранец гражданин США. В правительстве уже сообщили, что кандидатуру американца рассматривать не будут, поскольку на государственных должностях иностранцы не имеют права работать.

Предыдущего палача уволили с должности из-за того, что он за год ни разу не появился на рабочем месте. Предыдущий сотрудник уволился с этой должности в 2014 году. За период своей работы ему так и не пришлось никого казнить.

Отмечается, что решение вернуть смертную казнь было принято из-за роста торговли наркотиками и увеличения количества лиц, которые начали их употреблять.


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