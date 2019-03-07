Хакерская атака. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n119076-hakery-iz-irana-atakovali-sotni-kompaniy-po-vsemu-miru-microsoft.html

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Кибератакам со стороны Ирана подверглись 200 компаний со всего мира. В течение двух лет хакерская группа, вероятно, связанная с правительством Ирана, нанесла ущерб ряду предприятий.

Жертвами преступников стали в основном нефтегазовые компании, машиностроительные предприятия, а также концерны, которые занимаются международным бизнесом в США, Германии, Саудовской Аравии, Великой Британии и Индии. Об этом говорится в исследовании корпорации Microsoft, 7 марта сообщает DW.

Специалисты корпорации оценили, что суммарный ущерб от хакерских атак достиг сотен миллионов долларов.

Отдельные эксперты утверждают, что кибератаки осуществила группировка Holmium, которая имеет связи с правительством Ирана. Специалисты подозревают, что Тегеран таким образом пытается нарастить потенциал для кибератак из-за усиления давления американских санкций.

Напомним, на днях хакеры из Китайской народной республики осуществили масштабную кибератаку на более чем два десятка университетов в США и других странах мира. В частности, атакам подверглись Гавайский университет, Университет штата Вашингтон, Массачусетский технологический институт, Университет штата Пенсильвания. Также злоумышленники пытались похитить технологии военно-морской сферы.