Не только гибкие, но и растяжимые: LG получила патент на производство смартфона, который меняет размеры (ФОТО)

LG может научиться производить смартфон с растяжимым экраном, фото — FehrPlay.com

https://racurs.ua/n119075-ne-tolko-gibkie-no-i-rastyajnye-lg-poluchila-patent-na-proizvodstvo-smartfona-kotoryy-menyaet.html

Racurs.ua

Компания LG опубликовала патент смартфона с экраном, который растягивается в ширину и в длину.

Портал Mobielkopen описал один из патентов южнокорейского производителя электроники, в котором описывается смартфон с растяжимым экраном.

Задняя панель такого смартфона будет включать несколько частей, при движении которых пользователем экран устройства будет растягиваться или сокращаться. Дисплей может растягиваться в длину и в ширину. Кроме того, могут быть добавлены дополнительные элементы, которые позволят экрану растягиваться и по диагонали.

В патенте описывается также интеллектуальная функция растяжения. Смартфон может «научиться» автоматически растягивать экран в зависимости от потребностей пользователя. Например, если он регулярно увеличивает дисплей во время просмотра видео, устройство это «запомнит» и начнет самостоятельно расширять экран одновременно с включением видеоролика.

Речь идет только о патенте новинки. LG пока не сообщала о намерениях наладить серийное производство растяжимых смартфонов.

Они могут стать еще одним ведущим трендом в области мобильных устройств вместе с гаджетами, имеющими гибкий экран. Смартфоны с таким дисплеем уже представили компании Xiaomi, Samsung и Huawei.