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Ракурс
LG может научиться производить смартфон с растяжимым экраном, фото — FehrPlay.com

Не только гибкие, но и растяжимые: LG получила патент на производство смартфона, который меняет размеры (ФОТО)

7 мар 2019, 10:28
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Компания LG опубликовала патент смартфона с экраном, который растягивается в ширину и в длину.

Портал Mobielkopen описал один из патентов южнокорейского производителя электроники, в котором описывается смартфон с растяжимым экраном.

Задняя панель такого смартфона будет включать несколько частей, при движении которых пользователем экран устройства будет растягиваться или сокращаться. Дисплей может растягиваться в длину и в ширину. Кроме того, могут быть добавлены дополнительные элементы, которые позволят экрану растягиваться и по диагонали.

Патент на смартфон, меняющий размеры, фото — mobielkopen

В патенте описывается также интеллектуальная функция растяжения. Смартфон может «научиться» автоматически растягивать экран в зависимости от потребностей пользователя. Например, если он регулярно увеличивает дисплей во время просмотра видео, устройство это «запомнит» и начнет самостоятельно расширять экран одновременно с включением видеоролика.

Патент на смартфон, меняющий размеры, фото — mobielkopen

Речь идет только о патенте новинки. LG пока не сообщала о намерениях наладить серийное производство растяжимых смартфонов.

Они могут стать еще одним ведущим трендом в области мобильных устройств вместе с гаджетами, имеющими гибкий экран. Смартфоны с таким дисплеем уже представили компании Xiaomi, Samsung и Huawei.

Источник: Ракурс


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