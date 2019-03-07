Суд рассмотрит иск Гриценко против Порошенко о нарушении ведения агитации. Фото: PaySpace

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Шестой апелляционный админсуд Киева сегодня рассмотрит иск, который подал кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко против действующего президента Петра Порошенко. Заседание начнется в 10.30 утра.

Как стало известно, Гриценко обвиняет Порошенко в нарушении ведения агитации и просит признать фотографии с рабочей поездки президента в Одесскую область второго марта частью предвыборной агитации. Все 74 фото были выставлены на официальный сайт президента. Информацию сообщил представитель Гриценка в ЦИК Руслан Чернолуцкий агентству «Интерфакс-Украина», передает «Радіо Свобода».

Гриценко требует обязать Порошенко оплатить данную поездку как предвыборную из средств избирательного фонда и не использовать для своей агитации бюджетные средства. Такие же заявления в отношении президента Гриценко подал в связи с поездками Порошенко в Донецкую область.

В администрации президента данные заявления никак не прокомментировали. Третьими сторонами дела по решению суд стали Администрация Порошенко и ЦИК.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта текущего года. Избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата, но ранее свою кандидатуру снял мэр Львова Андрей Садовой, а на днях к нему присоединился первый заместитель командира Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос.