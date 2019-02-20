Выборы в Украине. Фото: Вести

https://racurs.ua/2264-vybory-2019-kak-progolosovat-esli-ty-nezdorov.html

Racurs.ua

Недавно «Ракурс» писал о том, как избиратель может изменить адрес голосования. Этот вопрос актуален не только для внутренних переселенцев, но и для тех, кто уехал на заработки или на учебу, просто снял жилье в другом районе.

Сегодня мы продолжаем рассказывать о технических тонкостях избирательного процесса. Как быть, если вы хотите проголосовать, но, предположим, накануне сломали ногу или у вас случился приступ радикулита? А если вы плохо видите и вам сложно прочитать бюллетень?

Давайте разбираться.

Сразу скажу: если вы свалились с температурой или сломали ногу непосредственно накануне выборов, то, увы — считайте, ваш голос пропал. Но если несчастье произошло хотя бы за неделю до назначенной даты, то вы вполне успеваете организовать себе голосование на дому.

Кстати, если вы находитесь в лечебном учреждении, то все обстоит куда проще: вас заранее и в списки внесут, и проголосовать вы сможете прямо там, на организованном в больнице избирательном участке.

Как организовать голосование на дому?

Еще недавно процедура была, прямо скажем, дурацкой: для того чтобы организовать голосование на дому, нужно было лично (!) явиться в территориальную избирательную комиссию, чтобы подать заявление. Но если человек в состоянии дойти до комиссии, то и до избирательного участка уж как-нибудь доберется, правда? Теперь в соответствующие законы о выборах внесены поправки: документы необходимо передать в комиссию. Их можно отослать по почте, попросить родных или знакомых отнести их.

Необходимых документов три: собственноручно написанное в произвольной форме заявление о том, что вы хотите проголосовать на дому, справка от врача о состоянии здоровья, ввиду которого вы не можете прийти на избирательный участок, и копия паспорта.

А теперь — об одной из изюминок процесса. Итак, вы отправили документы, вас внесли в соответствующие списки. Наступил день голосования. Обычно где-то в середине дня заместитель председателя избирательной комиссии и два члена комиссии берут выписку из протокола со списком голосующих на дому, переносную урну для голосования и в сопровождении полицейского отправляются по адресам. Но! Вполне возможно, что к вам явятся не четыре человека, а… два десятка. Почему? Потому что за членами комиссии могут потянуться наблюдатели от разных политических сил, и число таких наблюдателей законом не ограничивается.

Зачем наблюдателям таскаться хвостом за переносной урной? Дело в том, что не так давно голосование на дому было одной из самых удобных лазеек для злоупотреблений: в эти списки могли включать «мертвых душ» и преспокойно бросать бюллетени в урны.

Итак, к вам приходит целая делегация — и вы обязаны всех впустить. Если не впускаете хоть одного наблюдателя — все, голосование недействительно. Поэтому подумайте: может, все же лучше самому прийти на участок?

Полуслепая старушка с трясущимися руками

Теперь о печальном. В законах о выборах сказано, что избирательные участки должны быть доступны для всех, но на практике это далеко не так.

Один из членов территориальной избирательной комиссии рассказывал историю о том, как на парламентских выборах 2010 года на его участке, расположенном в актовом зале школы на втором этаже, одну старушку вносили по лестнице на стуле. Разумеется, инвалидам-колясочникам тоже невозможно было туда добраться. К этой истории отнеслись с пониманием — а ведь какой-нибудь особо вредный наблюдатель мог бы и придраться и расценить торжественный внос старушки как «подкуп избирателя» и составить акт о нарушении.

Вообще правила очень строги. По закону, избиратель должен находиться в кабинке один, и бывали случаи, когда наблюдатели составляли акты о нарушениях, если избиратель заходил в кабинку с маленьким ребенком на руках. Непорядок!

У нас, кстати, самые дисциплинированные избиратели — это пожилые люди. Давайте представим себе гипотетическую старушку, которая плохо видит и вдобавок страдает паркинсонизмом. Лишить ее права голосовать? Петиции с такими требованиями уже писались, и не раз, но многие справедливо считают их бесчеловечными и нарушающими все принципы правового государства.

Во-первых, бюллетень. Он хоть и похож на простынь, но все равно длиной может быть всего лишь метр с небольшим: это обусловлено техническими возможностями типографии. Втиснуть туда не только фамилии, но и необходимые данные обо всех кандидатах можно лишь за счет уменьшения шрифта. Как разглядеть нужное имя?

Согласно закону, такому избирателю нужно обратиться к председателю избирательной комиссии и сказать, что он нуждается в помощи. Председатель, заместитель, секретарь — кто свободен в этот момент — должен выйти на середину избирательного участка и громко сообщить: «Уважаемые избиратели! У нас есть избиратель, которому необходима помощь в голосовании!».

Помогать старушке проголосовать может только другой избиратель. Ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни пресса — никто не имеет права оказывать эту помощь. Они вдвоем заходят в кабинку и там уже ставят эту галочку.

Идем дальше. Наша гипотетическая старушка не может сама опустить бюллетень в урну. А по закону, каждый обязан сделать это самостоятельно. Даже если вы даете ребенку бросить бюллетень — это уже нарушение избирательного процесса.

Так вот, для опускания бюллетеня точно так же нужно просить помощи у комиссии. И снова член комиссии должен выйти и громко объявить: «У нас есть человек с физическими особенностями! Ему необходима помощь!». И помочь имеет право исключительно другой избиратель. То есть выбор, куда поставить галочку, и опускание бюллетеня — это два разных действия, и о каждом из них следует объявлять особо.

Вообще с сожалением нужно сказать, что в нашей стране долгие годы игнорировали права людей с особыми потребностями, и сегодня эта ситуация только-только начинает меняться к лучшему.