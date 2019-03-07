Украина требует от Гугл исправить некорректное изображение Крыма как части РФ

Украина имеет претензии к Google, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n119073-ukraina-trebuet-ot-google-ispravit-nekorrektnoe-izobrajenie-kryma-kak-chasti-rf.html

Racurs.ua

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google (Гугл) относительно исправления некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps.

Об официальной позиции Украины посольство заявило на своей странице в Фейсбук. В письме Чалый напомнил Google о недопустимости ее вовлечение в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду как в случае с изображением Крыму на картах.

Посол напомнил о позиции США относительно Крыма — в Крымской декларации госсекретарь Майкл Помпео отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым.

Кроме того, ООН в нескольких резолюциях Генассамблеи четко определяет статус Крыма как территории Украины.

«Посольство Украины в США надеется, что Google исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документами, а также официальной позицией Соединенных Штатов», — отмечено в заявлении посольства.

В январе этого года глава Госдумы РФ Вячеслав Володин вызвал на ковер в нижнюю палату российского парламента представителя компании Google. Это произошло в связи с неправильным, по мнению россиян, «обозначением на картах принадлежности российского региона».

Это не первый скандал вокруг изображения на различных медианосителях территории Крыма. Часто журналисты замечали, что на Западе оккупированный в 2014 году Россией украинский Крым ошибочно приписывают россиянам. Например, летом 2018 года агентство Bloomberg после обращения посольства Украины в США удалило карту, на которой Крым числился как нейтральная, никому не принадлежащая территория.