Пересадка почки. Фото: U.S. Air Force photo / Airman 1st Class Destinee Sweeney

https://racurs.ua/n119007-v-ukraine-provodyat-transplantaciu-tolko-pochek-potomu-chto-serdce-i-pechen-nekomu-peresajivat.html

Racurs.ua

На протяжении последних лет шести в Украине забираются для трансплантации только почки, хотя врачи могут забирать и сердце, и легкие, и печень. Это связано с тем, что их некому пересаживать. Об этом в интервью «Ракурсу» рассказал Игорь Писаренко, врач-анестезиолог, трансплант-координатор (Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи, г. Запорожье).

«Формально мы говорим, что на 40 млн населения 1000 человек ждут пересадки сердца. Однако чтобы забрать орган и пересадить его, нужно, чтобы в течение 4−5 часов был пациент, который нуждается в пересадке сердца. Нуждающиеся есть, но они должны быть в пределах медицины», — пояснил он.

По словам врача, в других странах реципиенты попадают в лист ожидания — список пациентов, нуждающихся в пересадке.

«Почему пересаживают именно почки? Для почек есть гемодиализ, и нуждающиеся в пересадке пациенты накапливаются. А те, кому нужно сердце или печень, ждать не могут. Живут какое-то время, однако без трансплантации умирают», — констатирует Писаренко.

В прошлом году, по его информации, вЗапорожье было проведено три операции по пересадке.

«На национальном уровне списков ожидания нет, их ведет наш центр. Чем больше лист ожидания, тем больше возможность правильного подбора органов. Если бы в листе ожидания было человек 50 (хотя бы, это очень мало), мы могли бы забирать и сердце, и печень. Однако забирать эти органы не можем, их некому пересаживать», — добавил трансплант-координатор.

По его словам, в Украине больные не направляются на трансплантацию, потому что ее нет. А трансплантации нет, потому что нет на нее направления. Необходимы стандарты, протоколы заболеваний, при которых врачи должны направлять пациентов на трансплантацию.

Врачи же, как правило, назначают поддерживающую терапию. Людям не предлагается трансплантация как лечение. Больным даже не сообщают, что трансплантация нужна, в большинстве своем они узнают об этом из телевизора.