Ряд учреждений в США подверглись масштабной кибератаке

https://racurs.ua/n118986-kitayskie-hakery-osuschestvili-masshtabnuu-kiberataku-na-ssha-chtoby-pohitit-voennye-sekrety-smi.html

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Китайские хакеры осуществили масштабную кибератаку на более чем 20 университетов в США и других странах мира, пытаясь похитить технологии военно-морской сферы.

Атакам подверглись, в частности, такие вузы, как Гавайский университет, Университет штата Вашингтон, Массачусетский технологический институт, Университет штата Пенсильвания, сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что атакованные университеты были связаны с Океанографическим институтом, расположенным в городе Вудс-Холл, штат Массачусетс. У ряда атакованных вузов также есть контракты с Военно-морскими силами США.

По информации компании Accenture Security, которая предоставляет услуги в сфере кибербезопасности, во внутренних сетях этих учебных заведений была обнаружена киберактивность, связанная с расположенными на территории Китая серверами, контролированными хакерской группой, известной экспертам под разными названиями — Temp. Periscope, Leviathan или Mudcarp.

По информации еще одной компании, которая действует в сфере кибербезопасности, — FireEye, хакерская группа Temp. Periscope действует по меньшей мере с 2013 года и сосредоточивает свою деятельность преимущественно на сфере, связанной с морскими технологиями. Вероятно, это связано с намерениями Китая создать свой мощный флот. Считается, что Temp. Periscope физически расположена возле Пекина.

По мнению экспертов, то, как группа выбирает свои цели, а также случаи применения ею программного обеспечения, которое использовалось в других китайских кибератаках, дает возможность с «высокой уверенностью» утверждать, что Temp. Periscope является государственной группой Китая по кибершпионажу.

Напомним, в конце 2018 года масштабная кибератака в США вызвала перебои с печатью и распространением газет.