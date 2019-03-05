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Ракурс
Кейт Миддлтон и Меган Маркл на приеме в Букингемском дворце, фото — dailymail.co.uk

Конец воображаемой вражды: Кейт Миддлтон и Меган Маркл впервые за два месяца встретились на приеме у королевы (ФОТО)

5 мар 2019, 15:51
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Сегодня, 5 марта, королева Елизавета II устроила прием в Букингемском дворце в честь 50-летия службы своего сына, принца Чарльза, Соединенному Королевству.

Отпраздновать это событие и поздравить принца Уэльского пришли его сыновья и невестки Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри. На приеме была и жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз, а также дочь королевы принцесса Анна, сообщает Daily Mail.

Поскольку прием был утренним, он не предусматривал вечерних платьев. Поэтому члены королевской семьи появились в довольно простой одежде.

Королева Елизавета II и Тереза ​​Мэй

Все внимание, конечно, было приковано к 37-летним Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Слухи об их вражде часто появлялись в желтой прессе. Сегодня невестки принца Чарльза впервые увиделись с тех пор, как вместе со своими мужьями посетили рождественскую службу в церкви Святой Магдалены в Норфолке.

Кейт Миддлтон

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала светло-голубое платье средней длины и бежевые замшевые лодочки. Маленький клатч от Alexander McQueen в тон наряда завершил ее нежный образ.

Меган Маркл

Меган Маркл предпочла светлое платье с цветочным принтом длиной выше колена и белый плащ от Amanda Wakeley. Свой образ она дополнила нежно-розовыми классическими туфлями и клатчем бронзового оттенка.

Меган Маркл и принц Гарри на приеме в Букингемском дворце, фото — people.com

Источник: Ракурс


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