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Погода в Украине 6 марта. Фото: ФотоКто

Погода в Украине 6 марта: синоптики прогнозируют теплый и солнечный день (КАРТА)

5 мар 2019, 15:47
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Погода в Украине 6 марта будет теплой и солнечной, в большинстве областей осадки не прогнозируются.

Температура воздуха на территории Украины будет колебаться от 1° мороза ночью в северных областях до 11−13° тепла днем ​​на Закарпатье и в центральных областях, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 6 марта будет теплой. Столбики термометров ночью опустятся до 0−2° тепла, а днем ​​поднимутся до 5−7° выше нуля.

Во Львове 6 марта ожидается теплая весенняя погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° до 3° выше нуля, днем ​​будет еще теплее — 7−9°. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега ночью.

Погода в Днепре 6 марта поразит теплом. Днем столбики термометров поднимутся до 11−13° тепла, ночью будет прохладнее 1−3° выше нуля. Осадки не прогнозируются.

В Харькове 6 марта синоптики также прогнозируют теплый день. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, а днем ​​поднимется до 7−9° выше нуля.

Погода в Одессе 6 марта будет теплой, осадки не прогнозируются. Ночью столбики термометров покажут 2−4° тепла, а днем ​​- 10−12° тепла.

Погода в Украине 6 марта. Фото: meteo.gov.ua

Метеорологи не прогнозируют магнитные бури на 6 марта. В течение дня ожидаются лишь небольшие волнения.

Магнитные бури в Киеве 6 марта. Фото: gismeteo.ua

Источник: Ракурс


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