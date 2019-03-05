Погода в Украине 6 марта: синоптики прогнозируют теплый и солнечный день (КАРТА)

Погода в Украине 6 марта. Фото: ФотоКто

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Погода в Украине 6 марта будет теплой и солнечной, в большинстве областей осадки не прогнозируются.

Температура воздуха на территории Украины будет колебаться от 1° мороза ночью в северных областях до 11−13° тепла днем ​​на Закарпатье и в центральных областях, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 6 марта будет теплой. Столбики термометров ночью опустятся до 0−2° тепла, а днем ​​поднимутся до 5−7° выше нуля.

Во Львове 6 марта ожидается теплая весенняя погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° до 3° выше нуля, днем ​​будет еще теплее — 7−9°. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега ночью.

Погода в Днепре 6 марта поразит теплом. Днем столбики термометров поднимутся до 11−13° тепла, ночью будет прохладнее 1−3° выше нуля. Осадки не прогнозируются.

В Харькове 6 марта синоптики также прогнозируют теплый день. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, а днем ​​поднимется до 7−9° выше нуля.

Погода в Одессе 6 марта будет теплой, осадки не прогнозируются. Ночью столбики термометров покажут 2−4° тепла, а днем ​​- 10−12° тепла.

Метеорологи не прогнозируют магнитные бури на 6 марта. В течение дня ожидаются лишь небольшие волнения.