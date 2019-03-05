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Компания LEGO сделала пародию на гибкие смартфоны. Фото: Karabas Live
Компания LEGO сделала пародию на гибкие смартфоны (ФОТО)https://racurs.ua/n118980-kompaniya-lego-sdelala-parodiu-na-gibkie-smartfony-foto.htmlRacurs.ua
Компания LEGO сделала пародию на гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold и выпустила конструктор-гаджет, который складывается.
Lego Fold стал ответом на первый складной смартфон компании Samsung, недостатки и преимущества которого широко обсуждались в сети. Поэтому в компании, которая выпускает конструкторы, решили пошутить и представили свой гибкий смартфон, сообщается на странице LEGO в Twitter.
В LEGO отметили, что дисплей их гаджета больше, чем дисплей Samsung и составляет 5 дюймов. Также конструкторский гаджет разворачивается в 11-дюймовую книгу. Еще одним преимуществом конструкторского гаджета является то, что у него никогда не заканчивается заряд батареи.
Существенной является и разница в цене: гаджет-конструктор можно купить всего лишь за 70 долл., в то же время Samsung Galaxy Fold стоит 1980 долл.
Ранее сообщалось, что компания LEGO разработала конструктор с дополненной реальностью. Для того, чтобы им играть нужно построить дома и загрузить на гаджет специальное приложение. С помощью приложения можно будет прогуляться внутри зданий и выполнять различные задания.
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