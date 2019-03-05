Владимир Кличко, фото — Ring

https://racurs.ua/n118979-klichko-mladshemu-predlojili-vernutsya-v-boks-za-milliard-griven-smi.html

Racurs.ua

Стримингова платформа DAZN предложила Кличко-младшему миллиард гривен за проведение трех боев.

Владимир Кличко получил предложение подписать гарантированный контракт в размере 40 млн долл. (примерно 1 млрд грн) за возвращение в ринг и проведение трех поединков, сообщает «СпортАрена» со ссылкой на источники в DAZN.

Все три боя планируют провести в этом году — мае, сентябре и декабре. Первый поединок пройдет в Германии против соперника из топ-10 мирового рейтинга. Два других намерены провести в Лондоне на стадионе «Уэмбли» с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Каждый последующий бой будет происходить только в случае победы Кличко-младшего в предыдущем.

Кроме контракта, Владимир может заработать и на отчислениях с доходов на телеправа. Его бои планируют транслировать в формате «плати и смотри».

Владельцем компании DAZN является уроженец Одессы Леонид Блаватник, который в 1978 году эмигрировал в США. Он имеет также паспорт Великобритании. Forbes оценил состояние Блаватника в 17,8 млрд долл.

В последний раз на свой профессиональный бой украинец выходил против британца Энтони Джошуа и в драматичном поединке на лондонском стадионе «Уэмбли» проиграл ему техническим нокаутом в 11-м раунде.