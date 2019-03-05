Освоение иностранных языков связано с умением мозга синхронизировать звуки — ученые. Фото: МедикФорум

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Ученые раскрыли секрет успешного изучения языков. Оказалось, что люди, чей мозг легко синхронизирует речевые ритмы со звуковыми, лучше осваивают новые языки.

К своему эксперименту ученые из Университета Барселоны привлекли 55 человек. В рамках исследования участникам необходимо было слушать аудиозапись, в которой слоги звучали в определенно заданном ритме. Во время проигрывания записи им надо было в такт произносить шепотом «tah». Постепенно громкость увеличивали до такого уровня, при котором участники не слышали свой голос. Результаты исследования разделили подопытных на две группы по уровню синхронизации. Об этом говорится в журнале Nature Neuroscience, передает naked-science.

После этого ученые направили всех участников на диффузионную спектральную томографию, чтобы исследовать строение белого вещества. Полученные данные показали, что подопытные с высокими уровнем синхронизации звуков имеют намного больше нейронных связей между областями воспроизведения и восприятия речи. Дальнейшая магнитоэнцефалография (визуализация магнитных полей, возникающих при электрической активности мозга) продемонстрировала, что мозг участников с высокими показателями лучше реагирует на стимулы.

Затем ученые провели последний опыт, во время которого 44 подопытных должны были изучать вымышленный язык. Люди с хорошей синхронизацией звуков продемонстрировали более высокие результаты, чем другая группа.

Исследователи считают, что такие тесты можно будет использовать для анализа когнитивных способностей детей и диагностики нейродегенеративных заболеваний.