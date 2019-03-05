Погибшего под Иловайском солдата идентифицировали через 4,5 года (ФОТО)

Руслана Дейнеко перезахоронят на Харьковщине, фото — "Слово и Дело"

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На одном из кладбищ Запорожье 5 марта состоялась процедура эксгумации тела неизвестного бойца. Воин служил в 92-й бригаде и погиб в августе 2014 года под Иловайском.

Руслану Дейнеко на момент смерти было 20 лет. Его похоронили как неизвестного солдата, сообщает «Радио Свобода».

Дейнека служил по контракту, начиная с 2013 года. Его тело эвакуировали в 2014 году из-под Иловайска волонтеры-поисковики.

Руслана Дейнеко перезахоронят на малой родине — в городе Чугуев Харьковской области. В среду, 6 марта, в Чугуеве на территории части, в которой служил Дейнеко, состоится официальная церемония прощания с ним.

Руслан последний раз выходил на связь 28 августа 2014 года. Он сообщил о сильных обстрелах его части. Подразделение так и не смогло дойти до Иловайска. С тех пор о его судьбе было ничего неизвестно.

В 2014 году мать солдата Аурика Дейнеко сдала ДНК, но получила вывод о том, что ее образцы не совпадают. Тест подтвердился в 2018 году, когда его сдал отец Руслана.

Родные воина рассказали, что в течение двух лет их терроризировали мошенники. Они требовали деньги за информацию о месторасположении могилы сына. Об окончательном совпадении результатов ДНК-экспертизы семья узнала только 10 января 2019 года.