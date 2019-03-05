По люстрации чиновников позиция сильная у обеих сторон - замминистра юстиции / Фото: vlasno.info

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Заместитель министра юстиции Иван Лищина рассказал об исках против Украины в Европейский суд по правам человека, которые подали люстрированные в соответствии с законом «Об очищении власти» украинские чиновники. В Минюсте «люстрационные» дела считают сложными, поскольку в обеих сторон «сильные позиции».

«Не готов прогнозировать, дело сложное. Будем откровенны: есть сильная позиция с обеих сторон. Как Европейский суд это сбалансирует? Не знаю», — отметил Лещина, пишет «Цензор.НЕТ».

По его словам, большинство дел, которые сейчас направлены в Минюст, из тех, что были остановлены в ожидании решения Конституционного суда.

«Мы же показываем, что такое приостановление можно отменить и рассмотреть дело по существу. То есть, что заявители еще не прошли полностью национальные суды», — добавил представитель профильного министерства.

Лищина сомневается в том, что даже если ЕСПЧ примет сторону люстрированных чиновников, его решение будет бланкетным. Чиновник также выразил удивление «очень быстрой коммуникации» ЕСПЧ по этим делам.

«Это же не уголовные дела. Гражданские могут обычно лежать 5−10 лет. Не знаю, почему ЕСПЧ счел необходимым возбудить именно этот вопрос по ускоренной процедуре», — сказал Лищина.

Представитель Минюста не знает, когда ЕСПЧ обнародует решение по искам люстрированных чиновников против Украины. Он добавил, что в данном случае речь идет об 11 таких исках.

Напомним, еще в октябре 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко заявила, что люстрация сработала на 98%. Тогда в Минюсте сообщили об отдельных случаях игнорирования решений о люстрации. Речь шла о Генеральной прокуратуре, Государственной фискальной службе и Администрации президента. В частности, генпрокурор Юрий Луценко назначил первым заместителем прокурора Крыма Олега Валендюка, который попал под люстрацию. Тогдашний глава ГФС Роман Насиров вернул на должности свыше 15% люстрированных чиновников.

В Минюсте признали, что множество чиновников оспаривают увольнения. В 2016 году суды рассматривали более 1,3 тыс. исков от тех, кто попал под действие закона об очищении власти. В апреле 2018 года ЕСПЧ предложил Украине заключить мировые соглашения с некоторыми люстрированными чиновниками. Всего за три года действия закона об очищении власти в ЕСПЧ было подано около 90 заявлений от экс-чиновников, более 70 таких заявлений зарегистрировали.

Закон о люстрации был принят 16 сентября 2014 года. Он запрещает чиновникам времен президентства Виктора Януковича занимать должности в госорганах в течение 5−10 лет. Кроме этого, люстрации подлежат лица, занимавшие должности в партии СССР или одной из союзных республик, начиная от секретаря райкомитета и выше, в комсомольских организациях, органах КГБ. В то же время Рада разрешила президенту Петру Порошенко отменять люстрацию для военных и силовиков.