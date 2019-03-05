Смерть младенца при родах вне больницы наступает в три раза чаще (ИНФОГРАФИКА)

Об опасности родов вне больницы рассказали ученые. Фото: Я Ваша Кроха

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Зависимость перинатальной смертности от условий, в каких появился ребенок на свет определили израильские ученые.

В рамках исследования были изучены данные о более чем 240 тыс. родов, которые произошли с 1991 по 2014 год в одном израильском городе, сообщается в материале American Journal of Obstetrics & Gynecology.

Ученые Университета Бен-Гуриона рассматривали случаи с рождением одного ребенка, чтобы исключить возможность влияния количества детей на результаты исследования. Изучив данные, исследователи пришли к выводу, что на 1000 рождений приходилось 15 смертей в случае, когда роды проходили вне больницы. В случае родов в больнице, этот показатель был существенно ниже: на 1000 рождений приходилось 5 смертей.

Также исследователи выяснили, что за указанный период всего лишь 1,5% женщин рожали не в больнице. Около четверти из тех, кто рожал не в больнице, не получили должный уход во время беременности. Среди рожавших в больнице, о недостатке ухода отмечается у 8,7% рожениц.

Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что роды вне больницы повышают риск перинатальной смертности, а появление на свет ребенка должно проходить в надлежащих условиях с участием специалистов.