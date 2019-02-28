Новый вид близнецов: ученые впервые идентифицировали полуидентичных двойняшек во время беременности

Ученые впервые идентифицировали полуидентичных близнецов во время беременности. Фото из открытых источников

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Мальчик и девочка из Брисбена, Австралия, были идентифицированы как второй в мире случай полуидентичных близнецов — и первый, когда врачи смогли определить его во время беременности.

По словам врачей, вероятно, что яйцеклетка матери была оплодотворена одновременно двумя сперматозоидами отца перед делением, пишет Science Daily.

УЗИ матери на шестой неделе показало одну плаценту и расположение амниотических мешков, указывающее на то, что она ждала идентичных близнецов. Однако ультразвуковое исследование на 14-й неделе установило, что близнецы разного пола, а это невозможно в случае с идентичными близнецами.

Идентичные близнецы рождаются, когда одна яйцеклетка, оплодотворенная одним сперматозоидом, делится на две, поэтому идентичные близнецы всегда одного пола и имеют одинаковую ДНК. Братские близнецы появляются на свет, когда каждый плод развивается из отдельной яйцеклетки, оплодотворенной собственным сперматозоидом.

Если одна яйцеклетка оплодотворяется двумя сперматозоидами, это приводит к трем наборам хромосом: одному от матери и двум от отца. Как правило, три набора хромосом несовместимы с жизнью, и эмбрионы не выживают.

В данном случае оплодотворенная яйцеклетка, по-видимому, поровну распределила три набора хромосом на группы клеток, которые затем разделились на две, создав близнецов.

Некоторые клетки содержат хромосомы из первого сперматозоида, а остальные — из второго, в результате чего близнецы получили лишь часть, а не 100% отцовской ДНК.

Полуидентичные близнецы были впервые зарегистрированы в США в 2007 году. При этом один из них имел неоднозначные гениталии. При исследовании смешанных хромосом врачи обнаружили, что мальчик и девочка были идентичны со стороны матери, но имели примерно половину отцовской ДНК.

Тогда ученые решили выяснить, были ли подобные случаи раньше, возможно, ошибочно классифицированные или не зарегистрированные. Однако изучив генетические данные 968 братских близнецов и их родителей, они так и не нашли аналогичных примеров.