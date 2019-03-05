Гройсман отчитал министров за интернет-зависимость (ВИДЕО)

Гройсман отчитал министров за интернет-зависимость. Фото: LIGA.net

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Министров, которые во время совещания сидели в социальных сетях, отчитал премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства попросил отложить телефоны в сторону и пригрозил принудительным лечением всем интернет-зависимым коллегам. Инцидент произошел сегодня во время селекторного совещания.

Также Гройсман отметил, что во время совещания и рассмотрения важных вопросов недопустимо пользование смартфонами. Министры, «зависающие» в соцсетях, «уходят в виртуальный мир» и не могут полноценно принимать участие в рассмотрении вопросов.

Во время своей речи премьер-министр также предположил, что жены чиновников поблагодарят его за то, что он возвращает министров в реальность.