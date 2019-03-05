В Киеве средь бела дня застрелили водителя «Мерседеса» (ФОТО, ВИДЕО)

Убийство в Киеве, фото — Цензор

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Racurs.ua

В Днепровском районе Киева возле метро «Левобережная» 5 марта произошло убийство. Примерно в 11.15 во дворе дома на улице Флоренции неизвестный мужчина подошел к автомобилю Mercedes (Мерседес) и выстрелил в водителя из пистолета.

Пострадавшего с огнестрельными ранениями головы впоследствии нашли на водительском сиденье в салоне иномарки. Им оказался местный 59-летний житель, сообщили в Национальной полиции.

Некоторые свидетели заверили «Вартових Еспресо», что убийца был одет в бушлат, похожий на полицейский. На одежде люди заметили погон с тремя звездами. Мужчина был невысокого роста, короткостриженый с темными волосами.

На месте происшествия работают патрульные и кинологи. Следственно-оперативная группа опрашивает свидетелей преступления, а также ищет камеры наблюдения, которые могли запечатлеть момент убийства.

Напомним, что 2 января в столице на территории элитного жилого комплекса «Французский квартал» (Печерский район) произошло убийство 26-летнего военнослужащего Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка.