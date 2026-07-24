Девушка планировала взорвать военных на блокпосту в Чернигове. Фото:

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Ракурс

Дівчину намагалася підірвати військовослужбовців на блокпосту в Чернігові.

До блокпосту, який розташований на виїзді з Чернігова у напрямку Києва, під’їхала дівчина. Під приводом подяки та підтримки вона передала їй кілька пакетів із їжею з McDonald’s і одразу поїхала. Про це 24 липня повідомила прес-служба поліції Чернігівської області.

Зазначається, що військові діяли за інструкцією і негайно перемістили отримані пакунки на безпечну відстань від людей та території блокпоста. Згодом усередині одного з бургерів виявили саморобну бомбу.

Підозрюванувже розшукали та затримали. СБУ та прокуратура проводять необхідні процесуальні заходи. Також вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру.

Нагадаємо, в Чернігівській області затримали двох російських агентів, які готували підрив залізничної колії, щоб вибити з рейок вантажний локомотив і порушити транспортну логістику на півночі України. У зловмисників виявили дві саморобні бомби, які вони мали закласти під колію «Укрзалізниці».