Нападение на журналистов. Фото: Михаил Ткач в Facebook

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Ракурс

Напад на журналістів стався у Київській області.

Ввечері у четвер, 9 липня, в заміському комплексі Edem Kyiv охоронці напали на знімальну групу «Української правди». Журналісти працювали біля місця відпочинку львівського бізнесмена та колишнього народного депутата Ігоря Кривецького. Про це керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач повідомив у Facebook.

Він зазначив, що охоронці облили журналістів зеленкою. На щастя, рідина не потрапила в обличчя оператора чи водія. Журналісти вже подали заяву в поліцію за фактом нападу.

Тим хто в силу тих чи інших обставин в державі відчув себе князем чи іншою привілейованою особою варто памʼятати, що дороги в нашій країні все ще є публічним місцем і територією загального користування. А перешкоджання журналістській діяльності має наслідки відповідно до чинного законодавства, — йдеться у повідомленні.

Водночас «Українська правда» поінформувала, що в Національній поліції підтвердили, що за заявою журналіста відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та проводять необхідні слідчі дії.

Медіа пишуть, що Ігор Кривецький відкрив п’ятизірковий заміський комплекс Edem Kyiv у Конча-Заспі у 2025 році.

Нагадаємо, в Донецькій області під Покровськом автомобіль зі знімальною групою «5 каналу» підірвався на магнітній міні. На щастя, люди не постраждали.

Джерело: «Українська правда»