Наслідки підриву автомобіля на магнітній міні, фото: Ольга Калиновська

https://racurs.ua/ua/n209215-pid-pokrovskom-avtomobil-zi-znimalnou-grupou-5-kanalu-pidirvavsya-na-mini-foto-video.html

Ракурс

На Донеччині під Покровськом автомобіль зі знімальною групою «5 каналу» підірвався на магнітній міні.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Зазначається, що рашисти всіма силами та засобами намагаються перебити українську логістику у цьому району.

Замість планових 1−2 годин дорога зайняла близько 6 годин через постійні попередження про ударні дрони й вимушені зупинки в посадках, — вказано в на сайті телеканалу. — Маршрут супроводжувався постійними повідомленнями від штабу про дрони: іноді «коридорчик» для руху відкривався, іноді доводилося ховатися по пів години — і так багато разів.

Окрема загроза — мінування доріг. Під час одного з виїздів рашисти скинули магнітну міну, яка спрацьовує, коли автомобіль під’їжджає до неї — вона піднімається, ударяється об дно автівки і детонує:

Під час одного з виїздів група натрапила на магнітну міну, яка здетонувала під автомобілем — на щастя, люди залишилися живі, але транспорт був понівечений.

Після підриву машини росіяни почали шукати екіпаж. Тож група мала завдання знайти найближчий бліндаж і заховатися в ньому — для цього люди пересувалися пішки невеликими відрізками, рятуючись від ворожих дронів (200−400 м йшли понад годину).

В результаті інциденту один із членів екіпажу дістав поранення ноги. Також усі четверо членів групи зазнали контузій, та, на щастя, залишилися живі.