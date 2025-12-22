Російські обстріли спричиняють численні пожежі на Донеччині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n211029-kojna-druga-pojeja-na-donechchyni-vynykaie-vnaslidok-rosiyskyh-obstriliv-dsns-video.html

Ракурс

На Донеччині кожна друга пожежа виникає внаслідок ворожих обстрілів.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Донецької області, опублікувавши відео, котре показує процес ліквідації наслідків обстрілів у Краматорську та Дружківці.