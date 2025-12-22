Новини
Російські обстріли спричиняють численні пожежі на Донеччині, скріншот відео

Кожна друга пожежа на Донеччині виникає внаслідок російських обстрілів — ДСНС (ВІДЕО)

22 гру 2025, 21:36
На Донеччині кожна друга пожежа виникає внаслідок ворожих обстрілів.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Донецької області, опублікувавши відео, котре показує процес ліквідації наслідків обстрілів у Краматорську та Дружківці.

Горять житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. За минулі вихідні рятувальники ліквідували 8 пожеж, 4 з яких стали наслідком ворожих атак, — зазначили у відомстві.

