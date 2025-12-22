Новости
Российские обстрелы приводят к многочисленным пожарам в Донецкой области, скриншот видео

Каждый второй пожар в Донецкой области возникает в результате российских обстрелов — ГСЧС (ВИДЕО)

На Донеччині кожна друга пожежа виникає внаслідок ворожих обстрілів.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Донецької області, опублікувавши відео, котре показує процес ліквідації наслідків обстрілів у Краматорську та Дружківці.

Горять житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. За минулі вихідні рятувальники ліквідували 8 пожеж, 4 з яких стали наслідком ворожих атак, — зазначили у відомстві.

