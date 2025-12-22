Российские обстрелы приводят к многочисленным пожарам в Донецкой области, скриншот видео

https://racurs.ua/n211029-kajdyy-vtoroy-pojar-v-doneckoy-oblasti-voznikaet-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov-gschs-video.html

Ракурс

На Донеччині кожна друга пожежа виникає внаслідок ворожих обстрілів.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Донецької області, опублікувавши відео, котре показує процес ліквідації наслідків обстрілів у Краматорську та Дружківці.