В Донецкой области задержали корректировщика российских ударов, фото: СБУ

Ракурс

Жителя Краматорська. який корегував удари окупантів по місцях дислокації Збройних сил, затримали на Донеччині.

Про це повідомляють прес-служба СБУ та Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства:

колишній начальник цеху машинобудівного заводу Краматорська потрапив у поле зору рашистів, коли звільнився з підприємства. У серпні 2025 року на нього вийшов колишній підлеглий, який ще у 2014 році вступив до збройних угруповань РФ та виконує вербувальні завдання російських спецслужбістів. У ході спілкування чоловік погодився збирати для ворога дані воєнного характеру;

підозрюваний надсилав рашистам розвіддані про місця дислокації особового складу ЗСУ та підрозділів, які займаються ремонтом техніки й боротьбою з ворожими БпЛА. До інформації він додавав детальні описи;

серед пріоритетних «цілей» рашистів були запасні командні пункти, логістичні центри та підрозділи БпЛА українських військ у Краматорську та його околицях;

щоб відстежити координати об'єктів, агент пішки обходив місцевість, уникаючи візуального контакту з військовими та правоохоронцями. Під час таких розвідвилазок він позначав на гугл-карті виявлені локації Сил оборони для формування агентурного «звіту» до РФ. На цьому етапі діяльність фігуранта вже документували співробітники СБУ і завчасно убезпечили місця базування українських захисників;

на фінальній стадії контррозвідувальної операції зловмисника було затримано.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.