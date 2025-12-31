Новости
Последствия российской атаки по Краматорску, фото: ГСЧС

Россияне ночью атаковали частный сектор Краматорска — ранен человек (ФОТО)

31 дек 2025, 11:55
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, атакували безпілотниками приватний житловий сектор міста Краматорська на Донеччині.

Внаслідок атаки поранено жінку — їй рятувальники надали домедичну допомогу та передали працівникам «швидкої». Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, російською атакою пошкоджені житлові будинки, загорілися зруйновані будівельні конструкції. Пожежа ліквідована.

Ворог також атакував Слов’янськ:

  • виникла пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння;
  • вогнеборці оперативно приборкали займання та не допустили його подальшого розповсюдження.

Наслідки російської атаки по Краматорську, фото: ДСНС

