Последствия российской атаки по Краматорску, фото: ГСЧС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, атакували безпілотниками приватний житловий сектор міста Краматорська на Донеччині.
Внаслідок атаки поранено жінку — їй рятувальники надали домедичну допомогу та передали працівникам «швидкої». Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Крім того, російською атакою пошкоджені житлові будинки, загорілися зруйновані будівельні конструкції. Пожежа ліквідована.
Ворог також атакував Слов’янськ:
- виникла пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння;
- вогнеборці оперативно приборкали займання та не допустили його подальшого розповсюдження.