Последствия российской атаки по Краматорску, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n211205-rossiyane-nochu-atakovali-chastnyy-sektor-kramatorska-ranen-chelovek-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, атакували безпілотниками приватний житловий сектор міста Краматорська на Донеччині.

Внаслідок атаки поранено жінку — їй рятувальники надали домедичну допомогу та передали працівникам «швидкої». Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, російською атакою пошкоджені житлові будинки, загорілися зруйновані будівельні конструкції. Пожежа ліквідована.

Ворог також атакував Слов’янськ: