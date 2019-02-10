Муж Елизаветы II сдал водительские права после ДТП

Филипп и Елизавета, фото — Погляд

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Принц Филипп, супруг британской королевы Елизаветы II, сдал водительские права после аварии, в которую он попал в январе 2019 года.

О завершении водительской карьеры Филиппа сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца. Полиция Лондона подтвердила эту информацию.

В середине января принц Филипп врезался на своем внедорожнике в другой автомобиль. Две женщины, находившиеся в нем, получили легкие травмы.

Еще через два дня принца увидели непристегнутым за рулем его машины. Полиция предупредила Филиппа о недопустимости такого поведения.

Принцу Филиппу 97 лет. В Великобритании отсутствуют ограничения по возрасту, запрещающие ему водить автомобиль. Люди старше 70 лет должны подтверждать свои водительские права каждые три года.

В 2017 году принц Филипп отказался от участия в публичных мероприятиях королевской семьи.