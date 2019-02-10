Офицер ВСУ выложил в сеть кадры уничтожения техники оккупантов на Светлодарской дуге (ВИДЕО)

Минус вражеская БМП, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n117963-oficer-vsu-vylojil-v-set-kadry-unichtojeniya-tehniki-okkupantov-na-svetlodarskoy-duge-video.html

Racurs.ua

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) выложил в сеть видео уничтожения военной техники оккупантов на Светлодарской дуге.

Кадры удара по БМП противника Штефан обнародовал 10 февраля в Фейсбук. По его словам, уничтожение вражеской техники состоялось 8 февраля.

Светлодарска дуга — линия обороны, на которую в начале 2015 года отошли из Дебальцево силы АТО. Город Светлодарск, расположенный к северу от Светлодарского водохранилища, имеет стратегическое значение.

«Позавчера представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам-ОСам (силам ООС) об избыточной военной технике на Светлодарской дуге. Над интересным предложением бойцы рассуждали недолго. В результате удачного второго выстрела у оккупантов стало на одну БМП меньше, а ребята ждут других интересных заявок», — подписал свое видео офицер ВСУ.

Это не первое видео удара украинских сил, которое заливает в сеть украинский офицер. В начале февраля он обнародовал кадры удара, во время которого ликвидировали наблюдательный пост оккупантов и трех боевиков ЛДНР. Кадры сняли с беспилотника, который, вероятно, корректировал огонь ВСУ. В свою очередь, разведчики оккупантов, засевшие в нескольких зданиях, корректировали обстрелы позиций украинских военных.

На видео, выложенном в октябре 2018 года, видно, как украинские военные сбрасывают с БПЛА на позиции оккупантов осколочно-фугасные снаряды. Штефан сообщил, что в результате такого налета были уничтожены трое боевиков.