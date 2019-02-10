США проспали экспансию российского минтая на свой рынок

В США обнаружили российскую угрозу в школьных обедах, фото — РБК

https://racurs.ua/n117962-ssha-prospali-ekspansiu-rossiyskogo-mintaya-na-svoy-rynok.html

Racurs.ua

Торговая политика президента Дональда Трампа привела к тому, что американских производителей рыбы с рынка США вытесняют российские.

Об экспансии российских производителей на рынок США сообщает CNN. По данным объединения компаний «Производители настоящего минтая с Аляски» (Genuine Alaska Pollock Producers), доля российского продукта на американском рынке составляет в настоящее время примерно 200 млн долл. А в 2017 году примерно половина рыбных палочек в школьных столовых США производилась из российского минтая.

Россияне боролись с рыбаками Аляски, экспортируя свою продукцию в Китай. Минтай отправляется на обработку и в Китае рыбу накачивают специальными добавками, чтобы продать в США в виде замороженных полуфабрикатов и крабовых палочек.

Стереть ценовое преимущество должно было решение администрации Трампа ввести 10%-ю пошлину на товары из Китая, но российский минтай почему-то исключили из списка товаров, попадавших под это решение. А после введения аналогичных таможенных тарифов Пекина минтай с Аляски начал облагаться 25%-м налогом при поставках в Китай.

Более того, российский минтай до 2015 года продавался в США с аналогичной маркировкой, что и рыба американских производителей, а именно — «минтай Аляски». Причиной была запутанная торговая номенклатура в США. На момент введения новых торговых тарифов изменения в коды товаров так и не были внесены.