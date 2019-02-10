Картины Гитлера не смогли продать с аукциона (ФОТО)

Искусствоведы считают картины Гитлера весьма посредственными, фото — Википедия

https://racurs.ua/n117961-kartiny-gitlera-ne-smogli-prodat-s-aukciona-foto.html

Racurs.ua

В Нюрнберге аукционный дом «Уайлдер» не смог продать пять картин, чье авторство приписывают Адольфу Гитлеру.

Цена картин колебалась от 19 до 45 тыс., сообщает The Guardian. На продажу были выставлены пейзажи, а также плетеное кресло со свастикой, которое якобы принадлежало Гитлеру. Покупатели усомнились в авторстве работ, а за несколько дней до аукциона несколько картин изъяли по подозрению в подделке.

«Вайдлер» заявил, что вывод картин из продажи «не означает, что они являются подделками». Искусствоведы считают картины Гитлера весьма посредственными, поэтому сложно доказать их авторство — они похожи на многие другие. Мэр Нюрнберга Ульрих Мали назвал проведение аукциона дурным тоном.

На акварелях, рисунках и картинах, имевших подписи Гитлера, были представлены виды Вены и Нюрнберга, женские ню и натюрморты. Их предлагали 23 разных владельца.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в конце января этого года аукционный дом «Клосс» в Берлине анонсировал продажу трех акварельных работ Гитлера. Эти картины после сообщения о возможной подделке с аукциона также изъяла полиция.