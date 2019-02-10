Brexit: половина британцев требует переноса даты выхода из Евросоюза

Британцы стремятся к упорядоченному Brexit, фото - Reuters

https://racurs.ua/n117960-brexit-polovina-britancev-trebuet-perenosa-daty-vyhoda-iz-evrosouza.html

Racurs.ua

Более половины жителей Великобритании (53%) выступают за перенос даты Brexit (Брекзит) — выхода страны из Евпропейского Союза.

Таковы результаты новейшего опроса общественного мнения, сообщает 10 февраля газета Independent.

Респонденты считают, что отсрочка сделала бы возможным проведение второго референдума или продолжение переговоров с Брюсселем. Чуть меньше половины опрошенных (49%) британцев считают, что Брекзит станет экономической катастрофой для их страны.

Около 30% с этим утверждением не согласны. Каждый третий поддерживает выход Великобритании из состава Евросоюза в намеченные ранее сроки, даже если это станет ударом для экономики.

Напомним, что в середине января парламент Великобритании не поддержал соглашение о выходе из Евросоюза. На принятии отдельного соглашения о выходе из Европейского Союза настаивала премьер-министр Тереза ​​Мэй.

После этого в стране развернулись дискуссии о целесообразности введения военного положения, чтобы предотвратить хаос в стране в случае неупорядоченного Brexit. Чиновники могут применить Акт о чрезвычайных ситуациях от 2004 года и объявить военное положение в Великобритании.