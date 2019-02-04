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Ракурс
В результате удара уничтожено трех оккупантов, фото — nahnews.org

Беспилотник ВСУ снял кадры уничтожения наблюдательного пункта оккупантов вблизи Донецка (ВИДЕО)

4 фев 2019, 13:33
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Офицер Вооруженных сил Украины опубликовал 4 февраля в сети кадры уничтожения наблюдательного поста оккупационных войск в районе Песков, вблизи Донецка.

В результате удара ликвидированы и трое оккупантов, сообщил в комментарии под видео его автор Анатолий Штефан.

Кадры сняли с беспилотника, который, вероятно, корректировал огонь ВСУ. В свою очередь, разведчики оккупантов, засевшие в нескольких зданиях, корректировали обстрелы позиций украинских военных.

Несколько взрывов уничтожили наблюдательный пункт противника и его разведчиков.

«ОСы (силы ООС) с большим воодушевлением проводят кадровую политику в войсках оккупантов, отправляя их для дальнейшей службы в „бригаду 200“. Так было и в этот раз. Трое радостных оккупантов „переведено“, а наблюдательный пункт разрушен. Верьте в наши ВСУ, верьте в наших воинов! Все будет Украина и победа за нами!», — подписал видео украинский офицер.

Источник: Ракурс


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