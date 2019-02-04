Беспилотник ВСУ снял кадры уничтожения наблюдательного пункта оккупантов вблизи Донецка (ВИДЕО)

В результате удара уничтожено трех оккупантов, фото — nahnews.org

https://racurs.ua/n117697-bespilotnik-vsu-snyal-kadry-unichtojeniya-nabludatelnogo-punkta-okkupantov-vblizi-donecka-video.html

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Офицер Вооруженных сил Украины опубликовал 4 февраля в сети кадры уничтожения наблюдательного поста оккупационных войск в районе Песков, вблизи Донецка.

В результате удара ликвидированы и трое оккупантов, сообщил в комментарии под видео его автор Анатолий Штефан.

Кадры сняли с беспилотника, который, вероятно, корректировал огонь ВСУ. В свою очередь, разведчики оккупантов, засевшие в нескольких зданиях, корректировали обстрелы позиций украинских военных.

Несколько взрывов уничтожили наблюдательный пункт противника и его разведчиков.