Беспилотник ВСУ снял кадры уничтожения наблюдательного пункта оккупантов вблизи Донецка (ВИДЕО)https://racurs.ua/n117697-bespilotnik-vsu-snyal-kadry-unichtojeniya-nabludatelnogo-punkta-okkupantov-vblizi-donecka-video.htmlRacurs.ua
Офицер Вооруженных сил Украины опубликовал 4 февраля в сети кадры уничтожения наблюдательного поста оккупационных войск в районе Песков, вблизи Донецка.
В результате удара ликвидированы и трое оккупантов, сообщил в комментарии под видео его автор Анатолий Штефан.
Кадры сняли с беспилотника, который, вероятно, корректировал огонь ВСУ. В свою очередь, разведчики оккупантов, засевшие в нескольких зданиях, корректировали обстрелы позиций украинских военных.
Несколько взрывов уничтожили наблюдательный пункт противника и его разведчиков.
«ОСы (силы ООС) с большим воодушевлением проводят кадровую политику в войсках оккупантов, отправляя их для дальнейшей службы в „бригаду 200“. Так было и в этот раз. Трое радостных оккупантов „переведено“, а наблюдательный пункт разрушен. Верьте в наши ВСУ, верьте в наших воинов! Все будет Украина и победа за нами!», — подписал видео украинский офицер.