Пленным украинским морякам Россия назначила психиатрическую экспертизу

Все захваченные Россией украинские моряки признали себя военнопленными, фото — "Громадське"

https://racurs.ua/n119011-plennym-ukrainskim-moryakam-rossiya-naznachila-psihiatricheskuu-ekspertizu.html

Racurs.ua

Трем пленным украинским морякам силовики РФ назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил в Фейсбук адвокат украинцев Николай Полозов. Российские силовики 5 марта провели следственные действия в отношении Сергея Цибизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.

Полозов рассказал, что украинских военнопленных и их адвокатов россияне ознакомили с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Кроме этого, адвокат сказал, что экспертизу впоследствии могут назначить всем украинцам, находящимся в плену.

В ответ адвокаты заявили о том, что международное право не предусматривает проведение каких-либо экспертиз в отношении военнопленных. Если же экспертизу все же захотят провести, защитники будут требовать своего присутствия.

Все захваченные в Керченском проливе 24 военнослужащие ВМС ВС Украины признали себя военнопленными. Трое моряков получили ранения, когда российские военные открыли огонь по катеру «Бердянск».

Напомним, военнопленного украинского моряка Василия Сороку планируют оперировать в России. У Сороки ранена рука, разорваны сухожилия и нерв. Специалисты отмечают, что промедление с операцией может привести к необратимым последствиям.