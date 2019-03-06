Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от участия в выборах президента США

Майкл Блумберг, фото — Bloomberg Philanthropies

https://racurs.ua/n119010-byvshiy-mer-nu-yorka-maykl-blumberg-otkazalsya-ot-uchastiya-v-vyborah-prezidenta-ssha.html

Racurs.ua

Миллиардер Майкл Блумберг заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента США в 2020 году, несмотря на многочисленные призывы своих сторонников.

Об этом бизнесмен написал в колонке в подконтрольном ему издании Bloomberg.

«Я знаю, как выиграть предвыборную кампанию, и каждый раз, читая новости, все больше расстраиваюсь из-за некомпетентности в Овальном кабинете. Я верю, что победил бы Дональда Трампа на выборах», — заявил Блумберг.

В то же время экс-мэр Нью-Йорка отметил, что ему было бы сложно стать кандидатом от Демократической партии за большого количества желающих.

Майкл Блумберг три срока подряд находился на посту мэра Нью-Йорка — с 2002 по 2013 год. Бизнесмен является активным сторонником Демократической партии США. На промежуточных выборах 2018 года он пожертвовал на предвыборную кампанию демократов больше 100 млн долл.

Накануне от участия в следующих президентских выборах отказалась также бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон.