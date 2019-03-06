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Ракурс
Майкл Блумберг, фото — Bloomberg Philanthropies

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от участия в выборах президента США

6 мар 2019, 08:48
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Миллиардер Майкл Блумберг заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента США в 2020 году, несмотря на многочисленные призывы своих сторонников.

Об этом бизнесмен написал в колонке в подконтрольном ему издании Bloomberg.

«Я знаю, как выиграть предвыборную кампанию, и каждый раз, читая новости, все больше расстраиваюсь из-за некомпетентности в Овальном кабинете. Я верю, что победил бы Дональда Трампа на выборах», — заявил Блумберг.

В то же время экс-мэр Нью-Йорка отметил, что ему было бы сложно стать кандидатом от Демократической партии за большого количества желающих.

Майкл Блумберг три срока подряд находился на посту мэра Нью-Йорка — с 2002 по 2013 год. Бизнесмен является активным сторонником Демократической партии США. На промежуточных выборах 2018 года он пожертвовал на предвыборную кампанию демократов больше 100 млн долл.

Накануне от участия в следующих президентских выборах отказалась также бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон.


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