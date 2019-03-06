«Аякс» уничтожил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов: голы и эмоции матча (ФОТО, ВИДЕО)

Победные эмоции игроков "Аякса", фото — Фейсбук

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Впервые за четыре года Лигу чемпионов выиграет не мадридский «Реал». Хотя в первом матче 1/8 финала «Аякс» дома проиграл «сливочным» 1:2, во втором он деклассировал действующего обладателя кубка Лиги чемпионов со счетом 4:1.

На «Сантьяго Бернабеу» голландцы взялись за дело еще в начале матча и дважды забили в течение 18 минут. За них в матче отметились голами Зиеш, Нерес, Тадич и Шене.

В первом матче капитан «Реала» Серхио Рамос намеренно получил желтую карточку, чтобы «обнулить» их счет перед остальными поединков Лиги чемпионов. УЕФА дисквалифицировало его за нечестную игру.

Без капитана «Реал» проигрывал три последних домашних матча в Лиге чемпионов — «Ювентусу» (1:3), ЦСКА (0:3) и «Аяксу» (1:4).

Интересные факты этого противостояния:

«Реал» не вылетал в плей-офф Лиги чемпионов 1392 дня (3 года 9 месяцев и 20 дней);

«Реал» никогда не проигрывал с таким крупным счетом в еврокубковом плей-офф;

«Аякс» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые после сезона 1996/97;

«Реал» потерпел шесть поражений в сезоне впервые за 68 лет;

Игрок «Аякса» Фрэнки де Йонг выиграл 100% единоборств, 100% верховых единоборств и допустил только 9% брака в передачах.

Эмоции игроков «Аякса» после разгрома «Реала»: