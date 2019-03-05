В остатках трапезы крокодилов ученые обнаружили неизвестные вымершие виды млекопитающих

В остатках трапезы крокодилов с Каймановых островов обнаружили три новых вида млекопитающих

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Окаменелые кости, которые, вероятно, переваривались крокодилами, помогли ученым выявить три новых вида и подвид млекопитающих, которые жили на расположенных в Карибском море Каймановых островах более трех веков назад.

Эти кости в период между 30-ми и 90-ми годами прошлого века были собраны из пещер, скважин и торфяных отложений на Каймановых островах и хранились в американских и британских музеях, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на публикацию в Бюллетене Американского музея естествознания.

Группа экспертов под руководством Лондонского зоологического общества, Американского музея естествознания и Музея естественной истории Нью-Мексико проанализировала эти кости и открыла два новых вида крупных грызунов (Capromys pilorides lewisi и Geocapromys caymanensis), а также небольшое млекопитающее, похожее на землеройку, — Nesophontes hemicingulus. Ископаемые остатки сухопутных млекопитающих ранее находили на Каймановых островах, но до сих пор они не были научно описаны.

Эти три вида были уникальными жителями Каймановых островов и не существовали больше нигде в мире. Ученые подсчитали, что они, вероятно, вымерли примерно в XVIII в., скорее всего, из-за прибытия европейских поселенцев, которые привезли с собой таких млекопитающих, как крысы, кошки и собаки.

«Люди почти наверняка виноваты в вымирании этих новооткрытых млекопитающих, и это только вершина айсберга. Почти все виды млекопитающих, которые жили на этих тропических островах, включая всех родных карибских ленивцев и обезьян, недавно исчезли», — отмечает старший научный сотрудник Института зоологии Лондонского зоологического общества профессор Самуэль Турви.

Ученый подчеркивает важность установления факторов, которые привели к вымиранию островных видов в прошлом, поскольку значительная часть видов, находящихся сегодня под угрозой исчезновения, также проживают на островах.

Животных, описанных как «кролики» и «маленькие звери, похожие на кошек», которые, видимо, и были грызунами Capromys или Geocapromys, вспоминал в своих записях известный английский мореплаватель и пират сэр Фрэнсис Дрейк, который побывал на Каймановых островах в 1586 году.

Напомним, в Индии крокодил недавно съел кормившего его биолога.