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Ракурс
Вымирание современных растений и животных спровоцировали новые хищники. Фото: ВладТайм

Вымирание современных растений и животных спровоцировали новые хищники

4 мар 2019, 11:13
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Причину вымирания современных растений и животных установили экологи из Университетского колледжа Лондона. Ученые исследовали данные Красной книги (выпуск 2017 года) и архивные документы с 1500 года.

Главной причиной гибели животных и растений в современном мире стали инвазивные хищники. Об этом говорится в журнале Frontiers in Ecology and the Environment, передает naked-science.

В Красной книге Международного союза охраны природы были выделены 12 факторов, которые привели к вымиранию видов. Появление новых хищников повлекло за собой не только конкуренцию в животном мире, но и тотальное уничтожение растений из-за охоты. Инвазивные виды пришли на новую территорию вместе с человеком, а также из-за случайных факторов.

За исследуемый период инвазивные хищники уничтожили 261 вид животных (33,4% от 782 видов) и 39 видов растений (25,5% от 153).

Еще одной важной причиной исчезновения видов стали сбор растений и охота на животных, которые уничтожили около 18,8% флоры и фауны.

Ранее «Ракурс» сообщал, что глобальное потепление стало причиной исчезновения мозаичнохвостой крысы. Этот вид обитал на территории Австралии.


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