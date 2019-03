Вымирание современных растений и животных спровоцировали новые хищники. Фото: ВладТайм

https://racurs.ua/n118903-vymiranie-sovremennyh-rasteniy-i-jivotnyh-sprovocirovali-novye-hischniki.html

Racurs.ua

Причину вымирания современных растений и животных установили экологи из Университетского колледжа Лондона. Ученые исследовали данные Красной книги (выпуск 2017 года) и архивные документы с 1500 года.

Главной причиной гибели животных и растений в современном мире стали инвазивные хищники. Об этом говорится в журнале Frontiers in Ecology and the Environment, передает naked-science.

В Красной книге Международного союза охраны природы были выделены 12 факторов, которые привели к вымиранию видов. Появление новых хищников повлекло за собой не только конкуренцию в животном мире, но и тотальное уничтожение растений из-за охоты. Инвазивные виды пришли на новую территорию вместе с человеком, а также из-за случайных факторов.

За исследуемый период инвазивные хищники уничтожили 261 вид животных (33,4% от 782 видов) и 39 видов растений (25,5% от 153).

Еще одной важной причиной исчезновения видов стали сбор растений и охота на животных, которые уничтожили около 18,8% флоры и фауны.

Ранее «Ракурс» сообщал, что глобальное потепление стало причиной исчезновения мозаичнохвостой крысы. Этот вид обитал на территории Австралии.