Уволить Холодницкого призывает посол США в Украине

Назар Холодницкий, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n119003-uvolit-holodnickogo-prizyvaet-posol-ssha-v-ukraine.html

Racurs.ua

Посол США в Украине Мари Йованович обращает внимание на необходимость замены руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которую сейчас возглавляет Назар Холодницкий.

Об этом говорится в выступлении Йованович, опубликованном на сайте посольства США в Украине.

По мнению посла, Холодницкого нужно заменить для «целостности антикоррупционных институтов».

«Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела», — отмечает Йованович.

В прошлом году Холодницкий стал фигурантом так называемой «аквариумного дела», названного так из-за обнаружения в марте 2018 года на стенке аквариума в его кабинете прослушивающих устройств. Они были установлены в рамках совместного уголовного дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Генпрокуратуры относительно главы САП.

Впоследствии были опубликованы фрагменты разговоров Холодницкого. В НАБУ тогда заявляли, что прослушивание обнаружило факты возможного подстрекательства свидетелей к даче ложных показаний, а также разглашения Холодницким сведений досудебного расследования.

В конце марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров относительно рассмотрения вопроса о снятии Холодницкого с должности. 26 июля 2018 года комиссия решила ограничиться объявлением Холодницкому выговора. Попытка НАБУ обжаловать это решение в суде не увенчалась успехом.

Напомним, в конце 2018 года «аквариумное дело» было закрыто, поскольку следователи не обнаружили признаков уголовного преступления.