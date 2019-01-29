Дело против Холодницкого закрыли: Генпрокуратура сообщила причину (ДОКУМЕНТ)

Дело против Холодницкого закрыли. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n117423-delo-protiv-holodnickogo-zakryli-genprokuratura-soobschila-prichinu-dokument.html

Racurs.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла уголовное производство против руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, которого подозревали в разглашении сведений предварительного расследования.

Об этом сообщила «Украинская правда», обнародовав ответ Генпрокуратуры.

Уголовное производство по ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) было закрыто 29 декабря 2018 года. Следователи не обнаружили признаков уголовного преступления.

Весной 2018 года стало известно, что в кабинете Холодницкого установили «жучки», которые якобы прикрепили к стенке аквариума. Дело в отношении Холодницкого вела Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ. Затем были обнародованы фрагменты записанных разговоров Холодницкого. 30 марта 2018 генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого с должности, но ему только объявили выговор.