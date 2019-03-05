В «Нафтогазе» рассказали о перспективах заключения нового контракта с Россией по транспортировке газа

В 2020 году транзита российского газа по территории Украины может не быть, фото: Liter.kz

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В 2020 году объем транзита российского газа по территории Украины может упасть до нулевой отметки.

Об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил на конференции о будущем украинской газотранспортной системы, которая состоялась сегодня под эгидой Центра европейской политики в Брюсселе, сообщает «Укринформ».

«Не 30, 50 или 60 млрд кубических метров — полный ноль», — подчеркивает Витренко.

Чиновник отмечает, что после завершения строительства газопровода «Северный поток-2», который по дну Балтийского моря соединит Россию и Германию, у Москвы не будет стимула продолжать транзит газа через Украину. По его словам, позиция России по этому вопросу во время трехсторонних переговоров под эгидой Еврокомиссии и заявления официальных лиц РФ оставляют мало надежды на заключение нового контракта на транзит до завершения действующего, срок действия которого истекает в конце 2019 года. В частности, главным требованием «Газпрома» является «нулевой вариант» — добровольный отказ Украины от собственных требований по решению выигранного иска в Стокгольмском арбитраже.

«Мы живем в параллельных мирах. Еврокомиссия требует от нас придерживаться европейских правил — тарифов, анбандлинга (отделения деятельности по транспортировке природного газа от добычи и поставки — Ред.). А Газпром говорит — мы вообще не понимаем, о чем речь», — отмечает Витренко.

Напомним, недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил требования Москвы для подписания нового договора о транзите газа по территории Украины — выгодные для России условия, урегулирования отношений между «заинтересованными компаниями», а также «стабильная политическая обстановка» в нашем государстве.