Клинтон сообщила о решении относительно участия в президентских выборах-2020

Хиллари Клинтон, фото — Зеркало недели

https://racurs.ua/n118955-klinton-soobschila-o-reshenii-otnositelno-uchastiya-v-prezidentskih-vyborah-2020.html

Racurs.ua

На президентских выборах 2020 года бывшая первая леди США и государственный секретарь Хиллари Клинтон не будет выдвигать свою кандидатуру.

Она сообщила, что будет работать на общий успех команды демократов. Об этом Клинтон сказала 5 марта в интервью телеканалу News 12.

«Я буду продолжать работать, говорить и отстаивать то, во что верю», — сказала она в интервью и пообещала приложить все усилия, чтобы определить единого кандидата от Демократической партии.

Клинтон шокирована тем, что сейчас происходит в американской политике. Она считает, что ее деятели перестали слушать друг друга и стали слишком поляризованными.

«Мы попали в действительно противоположные лагеря. Такого я не никогда не видела в своей взрослой жизни», — сказала Хиллари.

В 2016 году Клинтон проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу. Она считает, что к этому приложились Россия и глава ФБР. Руководитель Федерального бюро расследований Джим Коми за несколько месяцев до выборов возобновил дело в отношении ее почтовой переписки, а Россия выложила в WikiLeaks документы из почты.

В интервью Хиллари сказала, что чувствовала российское вмешательство несколько раз во время предвыборной гонки-2016. В то же время она возложила ответственность за поражение на себя.