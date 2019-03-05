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Экс-руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi освобожден под залог в размере 9 млн долл. Фото:

Экс-руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi освобожден под залог в размере 9 млн долларов

5 мар 2019, 08:44
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Экс-руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, подозреваемый в нарушении налогового законодательства, освобожден под залог.

Суд Токио назначил залог в размере почти 9 млн долл., сообщает ВВС.

Гон находился под стражей более трех месяцев, а предыдущее ходатайство об освобождении под залог суд отклонил, мотивируя тем, что подозреваемый сможет сбежать из страны. Перед рассмотрением очередного прошения об освобождении Гон сменил своих адвокатов.

Напомним, в ноябре 2018 года руководитель совета директоров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Гон был задержан по подозрению в нарушении финансового законодательства. Вскоре совет директоров проголосовал за увольнение подозреваемого с должности. Отмечается, что Гон известен как самый высокооплачиваемый топ-менеджер в Японии. Благодаря введенной им системе жесткого контроля за выплатами Nissan удалось выйти из глубокого кризиса.


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