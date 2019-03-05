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Ракурс
Расследование деятельности Трампа начал комитет Палаты представителей США. Фото: ИноСМИ

Расследование деятельности Трампа начал комитет Палаты представителей США

5 мар 2019, 08:11
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Расследование деятельности президента США Дональда Трампа начал юридический комитет Палаты представителей США.

Расследование будет направлено на изучение вероятного злоупотребления властью Трампом, его связи с Россией и препятствование правосудию, сообщает CNN.

Конгрессмены потребовали предоставить им необходимые документы у правительственных организаций и приближенных к Трампу людей. Отмечается, что прежде всего представителей комитета интересует информация относительно переговоров президентов США и России.

Согласно данным СМИ, собранная информация может стать поводом для объявления импичмента президенту США. Впрочем, по словам председателя комитета Джерри Надлера, говорить об импичменте Трампу еще рано.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2019 года спецкомитет по разведке Палаты представителей США сообщил о возобновлении расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.


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