Ракурсhttps://racurs.ua
Расследование деятельности Трампа начал комитет Палаты представителей США. Фото: ИноСМИ
Расследование деятельности Трампа начал комитет Палаты представителей СШАhttps://racurs.ua/n118953-rassledovanie-deyatelnosti-trampa-nachal-komitet-palaty-predstaviteley-ssha.htmlRacurs.ua
Расследование деятельности президента США Дональда Трампа начал юридический комитет Палаты представителей США.
Расследование будет направлено на изучение вероятного злоупотребления властью Трампом, его связи с Россией и препятствование правосудию, сообщает CNN.
Конгрессмены потребовали предоставить им необходимые документы у правительственных организаций и приближенных к Трампу людей. Отмечается, что прежде всего представителей комитета интересует информация относительно переговоров президентов США и России.
Согласно данным СМИ, собранная информация может стать поводом для объявления импичмента президенту США. Впрочем, по словам председателя комитета Джерри Надлера, говорить об импичменте Трампу еще рано.
Ранее сообщалось, что в начале февраля 2019 года спецкомитет по разведке Палаты представителей США сообщил о возобновлении расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.
Загрузка...